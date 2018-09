Ursus miał wstępnie 16 mln zł jednostkowej straty netto w I półr. 2018



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Ursus odnotował 16 mln zł jednostkowej straty przy 62 mln zł przychodów w I półroczu 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

"Strata netto spółki Ursus S.A. w I półroczu 2018 r. wyniosła 16 mln zł w stosunku do 6 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych oraz ze wzrostu kosztów finansowych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktu) w stosunku do kursu złotego. Przychody ze sprzedaży spółki Ursus S.A. w I półroczu 2018 r. spadły o 60%, tj. o wartość 93 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 62 mln zł, co wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 71% w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 48% r/r" - czytamy w komunikacie.

Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC). W I półroczu 2017 r. spółka odnotowała przychody z tytułu realizacji ww. kontraktu w kwocie 45 380 tys. zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 026 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności. Niższe o 48% r/r przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, podano również.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie został jeszcze zakończony, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raportach półrocznych (odpowiednio skonsolidowanym oraz jednostkowym) za I półrocze 2018 r., które zostaną opublikowane 1 października 2018 r.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

