PGNiG liczy na podpisanie 2 umów na dostawy LNG do końca roku



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na podpisanie co najmniej dwóch umów na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca tego roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"Mam nadzieję, że do końca 2018 r. podpiszemy co najmniej dwie umowy na dostawy LNG" - powiedział Woźniak dziennikarzom w kuluarach konferencji Nafta-Gaz-Chemia.

Dodał, że liczy na podpisanie wszystkich umów, które są obecnie negocjowane.

Na początku września PGNiG odebrało 40. dostawę LNG. Zapowiadało wówczas, że w 2019 roku zamierza sprowadzić do terminalu w Świnoujściu co najmniej 28 dostaw LNG spośród około 38 możliwych, odpowiadających 100% przepustowości terminalu zarezerwowanej i opłaconej przez PGNiG.

W pierwszym półroczu 2018 r. skroplony gaz ziemny stanowił już 18% całego importu spółki, w porównaniu z 13% rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)