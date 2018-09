Bytom miał 4,29 mln zł zysku netto, 7,85 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Bytom odnotował 4,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,88 mln zł wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,84 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 87,54 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2018 roku wartość sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 12,9% (z poziomu 87 544 tys. zł) i wyniosła 98.841 tys. zł. Poniższa tabela przedstawia podział przychodów ze sprzedaży ze względu na miejsce ich powstawania. Rynkiem zbytu jest dla grupy wyłącznie rynek krajowy. Na wzrost składał się przede wszystkim, wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która stanowiła w raportowanym okresie 94% łącznych przychodów grupy. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 81,5 mln zł do 92,6 mln zł (wzrost o 14%). grupa odnotowała wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie odzieży formalnej jak i 'smart casual'. Istotne wzrosty odnotowywano na sprzedaży kolekcji formalnej, wzrost ten wynika ze zwiększenia zapasu kolekcji całorocznej" - czytamy w raporcie.

"Grupa kapitałowa Bytom podtrzymuje, iż nadal planuje zwiększyć posiadaną sieć sprzedaży. Celem na koniec 2018 roku jest posiadanie sieci detalicznej o łącznej powierzchni minimum 16,1 tys. m2. Zwiększenie sieci będzie się odbywało poprzez otwarcia nowych sklepów o średniej powierzchni 130-160 m2, jak i powiększanie sklepów istniejących, o niskim metrażu, które to wykazują się wysoką efektywnością sprzedaży i rentownością" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,31 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.



Bytom prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.



(ISBnews)