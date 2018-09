Pharmena planuje budowę marki suplementów Menavitin opartych na cząsteczce 1-MNA



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Pharmena planuje budowę w Polsce marki o nazwie Menavitin dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA, podała spółka. Zakłada się zbudowanie marki Menavitin jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu.

"Emitent jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Należy wskazać, iż 1-MNA to unikalna w skali świata, chroniona prawem patentowym cząsteczka posiadająca zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, iż wraz z wiekiem obniża się fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy" - czytamy w komunikacie.

W najbliższym roku planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld zł (z 2,89 mld zł w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów Menavitin w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln zł, podano również.

"Emitent planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką Menavitin oraz w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego). Sprzedaż produktów odbywać się będzie za pośrednictwem spółek zależnych zakładanych w danej części Europy. Głównym kanałem dystrybucji produktów pod własną marką będzie kanał online tj. własne sklepy internetowe oraz e-apteki. Natomiast sprzedaż produktów opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA w tradycyjnym kanale sprzedaży tj. aptek stacjonarnych odbywać się będzie w ramach white label. Rozwój portfela produktów dokonywany będzie poprzez wprowadzanie nowych produktów w ramach marki parasolowej Menavitin" - czytamy dalej.

W latach 2019-2023 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, że dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona przze spółkę. W lipcu 2018 r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podano także.

"Ponadto emitent przeprowadził analizę możliwości wprowadzenia na rynki Chin, Japonii, Indii oraz Australii suplementów diety zawierających 1-MNA. W efekcie przeprowadzonej analizy oraz ze względu na przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności na terenie Unii Europejskiej, emitent zamierza rozpocząć proces przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i autoryzacji 1-MNA jako nowej żywności na wymienionych powyżej rynkach [...]. Po przeprowadzeniu rozpoczęciu sprzedaży w Europie i autoryzacji 1-MNA w Chinach, Japonii, Indiach oraz Australii Emitent zamierza wprowadzić do sprzedaży na wskazanych powyżej rynkach suplementów diety zawierających 1-MNA" - czytamy.

Szacuje się, że koszty realizacji strategii wprowadzenia suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do sprzedaży w Polsce i Europie wyniosą kilkanaście milionów złotych. Emitent zamierza sfinansować powyższe wydatki ze środków z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podsumowano.

"Kluczowym założeniem opublikowanej strategii jest budowa nowej, silnej marki o nazwie Menavitin. To kolejna, dobrze rokująca gałąź naszego biznesu. Innowacyjne suplementy diety, które planujemy włączyć do oferty, pozwolą nam na dotarcie do nowych grup odbiorców, a także odpowiedzieć na potrzeby płynące z zapotrzebowania rynkowego. Jesteśmy w stanie w bardzo dobry sposób wykorzystać zasoby spółki i zwiększyć tym samym poziom osiąganych przychodów" - skomentował Konrad Palka, istotny akcjonariusz i prezes Pharmeny, cytowany w komunikacie.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

