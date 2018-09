Polnord sprzedał ponad połowę z 209 mieszkań w III etapie os. Neptun w Ząbkach



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Polnord sprzedał dotychczas ponad połowę z 209 mieszkań III etapu osiedla Neptun II w podwarszawskich Ząbkach, podała spółka. Projekt składa się z pięciu czteropiętrowych budynków.

Zaawansowanie budowy III etapu osiedla Neptun II wynosi obecnie 65%. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych lokali już w II kw. przyszłego roku, podano.

"Wśród mieszkań, które pozostają w ofercie Polnordu, znajdują się lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe. Wciąż dostępny jest szeroki wybór metraży od 40 do ponad 100 m2" - powiedziała dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu Polnord Wioletta Kleniewska, cytowana w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)