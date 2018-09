Famur: Większość akwizycji będzie finansowana ze środków własnych



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Famur zakłada, że większość akwizycji przeprowadzanych w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 będzie finansowana ze środków własnych, poinformował wiceprezes Bartosz Bielak. Poza akwizycją podmiotu z segmentu rozwiązań dla sektora hard rock mining Famur planuje mniejsze akwizycje w zakresie np. elektryki i zagraniczne akwizycje w segmencie underground.

"Większość akwizycji będzie finansowana ze środków własnych, zakładamy też możliwość wykorzystania długu. Wartościowo, szacowane nakłady akwizycyjne w skali działalności Famuru i generowanych przez niego przepływów nie są istotne" - powiedział Bielak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka będzie się trzymała poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,0x, a na koniec I półrocza 2018 r. wskaźnik ten miał wartość 0,1x.

Ze słów przedstawicieli spółki wynika, że najważniejszą akwizycją będzie zakup spółki o przychodach w przedziale 100-200 mln zł w celu wejścia na rynek rozwiązań dla sektora hard rock mining (HRM).

"Planujemy zaistnieć w HRM poprzez akwizycję spółki. Mamy krótką listę celów - jest to 14 spółek" - wyjaśnił manager ds. strategii i inwestycji Jakub Dzierzęga.

Firmy te zlokalizowane są w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie (ale głównie w USA i Kanadzie), wyjaśnił.

Dodał, że akwizycja powinna być przeprowadzona do 2022 r.

"W zakresie M&A myślimy też o mniejszych akwizycjach w zakresie m.in. elektryki i o mniejszych zagranicznych akwizycjach w segmencie underground" - powiedział także Bielak.

Pierwsze z nich mają pomóc spółce w realizacji celu jakim jest utrzymanie udziału w rynku polskim, natomiast drugie mają przyczynić się do osiągnięcia celu ponad 50% przychodów z eksportu.

W prezentacji spółka podała, że chce zrealizować strategiczny cel wejścia na rynek rozwiązań dla sektora hard rock mining (HRM) poprzez akwizycję spółki o przychodach w przedziale 100-200 mln zł i dalszy organiczny rozwój przejętego podmiotu. HRM, czyli górnictwo skał twardych, odnosi się do różnych technik wydobywczych twardych minerałów, zwykle zawierających metale.

Strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada m.in. osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów).

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)