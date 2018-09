Famur nie wyklucza powiązań kapitałowych w ramach partnerstw strategicznych



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Famur nie wyklucza, że przyszłe partnerstwa strategiczne mogą obejmować powiązania kapitałowe, ale na razie jest to tylko hipotetyczne rozwiązanie, poinformowali członkowie zarządu.

"Nie wykluczamy powiązań kapitałowych. Mamy tu potencjalne wsparcie naszego akcjonariusza, który jeśli uzna, że to istotnie wzmocni potencjał konkurencyjny czy udziały na rynkach zagranicznych jest przygotowany na taką opcję. To jedno z możliwych narzędzi" - powiedział wiceprezes Bartosz Bielak, pytany czy partnerstwach możliwe są powiązania kapitałowe.

"Jest część rynków, gdzie takie partnerstwo strategiczne, oparte również o mariaż finansowy daje większą stabilność takiej współpracy. Oczywiście to są w tej chwili rozwiązania hipotetyczne, natomiast bierzemy pod uwagę tego typu rozwiązania. Choć trudno dzisiaj zdefiniować jak one byłyby ukierunkowane" - dodał prezes Mirosław Bendzera.

Bendzera mówił też podczas konferencji prasowej, że Famur ma zdefiniowane "short listy" potencjalnych partnerów strategicznych i celów w ewentualnych projektach M&A.

"Trudno powiedzieć, czy będziemy w stanie zrealizować je w tym roku, ale z miesiąca na miesiąc te listy będą się fokusowały na konkretnych projektach. Na pewno będziemy mocno pracowali nad przyspieszeniem tych projektów, które nam mają przyspieszyć rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Będziemy się skupiali nad definiowaniem tych potencjalnych partnerów, sojuszu strategicznego czy ewentualnego M&A na takich rynkach jak Australia, USA, Kanada" - podsumował Bendzera.

Strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada m.in. osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów). Strategia przewiduje też zwiększanie skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)