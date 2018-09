Grupa Lux Med przejęła spółkę, do której należy przychodnia ProfMed w Olsztynie



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Lux Med nabyła pakiet 100% udziałów w spółce Poluk Sp. z o.o., do której należy Przychodnia Lekarska ProfMed w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, podał Lux Med.

"Transakcja jest dowodem konsekwencji, z jaką realizujemy naszą strategię umacniania pozycji Grupy Lux Med w kolejnych regionach w Polsce. Olsztyn to ważny punkt na naszej mapie inwestycji. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączają nowi, wysokiej klasy profesjonaliści" – powiedziała prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz, cytowana w komunikacie.

ProfMed to nowoczesny ośrodek konsultacyjno-diagnostyczno-zabiegowy. Pacjenci są przyjmowani w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie. W przychodni pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej opieki lekarza rodzinnego, a także lekarzy innych specjalności, m.in.: kardiologów, chirurgów, ortopedów, ginekologów i onkologów. Oferta obejmuje też szeroki zakres badań endoskopowych, podano w komunikacie.

Dla Grupy Lux Med to kolejne przejęcie na przestrzeni ostatnich miesięcy. M.in. w lutym br. roku spółka przejęła nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego, zlokalizowaną na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. Nowe inwestycje pozwalają znacząco rozszerzyć ofertę Grupy dla pacjentów w województwie warmińsko-mazurskim.

ProfMed rozpoczął działalność w 2015 roku. Placówka zajmuje powierzchnię ok. 500 m2 i jest wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)