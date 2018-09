Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem regulowanym, podano także.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat [...] w dniu 26 września 2018 r. podjął decyzję o nabyciu 58 709 376 akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie łącznie 338 753 099,52 zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję) równej cenie, za którą Karswell nabył ww. akcje w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.



Ponadto, zgodnie z porozumieniem nabywających, Cyfrowy Polsat zapłaci na rzecz Karswell kwotę 4 135 108,04 zł tytułem wynagrodzenia za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Karswell ostatniej akcji objętej wezwaniem a dniem, w którym nastąpi sprzedaż 58 709 376 akcji nabytych przez Karswell w ramach wezwania na rzecz spółki, tj. 2 października 2018 r., podano także.

Jak wyjaśnia spółka, kwota wynagrodzenia jest wysokością odpowiadającą średniemu ważonemu kosztowi finansowania grupy kapitałowej spółki przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek ceny, za którą Karswell nabył akcje w wezwaniu, za każdy dzień "okresu przejściowego" w odniesieniu do nabywanego pakietu.



"Wcześniej, w dniu 3 lipca 2018 roku, Cyfrowy Polsat nabył od Karswell 17 331 023 akcji spółki Netia" - czytamy także.



Po przeprowadzeniu Transakcji:

- Cyfrowy Polsat będzie posiadał bezpośrednio 221 404 885 akcji Netii reprezentujących łącznie 65,98% kapitału zakładowego Netii oraz uprawniających do 221 404 885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii;

- Karswell nie będzie posiadał bezpośrednio akcji Netii, podano także.

Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę.

Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

