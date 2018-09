Getin Noble Bank oczekuje, że sprzedaż Noble Securities nastąpi w 2018 r.



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank oczekuje, że transakcja sprzedaży Noble Securites zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.

"Transakcja jest uwarunkowana brakiem sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego. Czekamy na decyzję. Wniosek był złożony, teraz jest uzupełniany. O tej transakcji mówiliśmy w strategii wzmocnienia kapitałów Getin Noble Banku" - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.

"Mamy założenie, że do transakcji dojdzie w tym roku" - dodał wiceprezes.

Getin Noble Bank poinformował dziś, iż szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł.

21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble Securities stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Noble Securities S.A.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)