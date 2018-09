JSW zakłada zamknięcie kwestii finansowania w październiku



Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie kwestii długoterminowego finansowania do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

"W październiku to się powinno sfinalizować" - powiedział Ozon dziennikarzom w kuluarach Konferencji Górnictwo 2018 w Katowicach.

Pod koniec sierpnia br. wiceprezes Robert Ostrowski informował, że spółka chce w ciągu maksymalnie sześciu tygodni uzgodnić nowe finansowanie, w tym 1 mld zł z "klubu banków", 100 mln euro z EBI i 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ. Pula finansowania negocjowana z "klubem" to 1 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)