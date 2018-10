Action miał 7,36 mln zł straty netto, 6,66 mln zł straty EBIT w I p. 2018 r.



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 43,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,66 mln zł wobec 40,91 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 780,48 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 794,82 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 32,91 mln zł wobec 39,87 mln zł straty rok wcześniej.

"W omawianym okresie Action uzyskała wyniki finansowe zgodne z opublikowaną pod koniec zeszłego roku prognozą na lata 2017 - 2022. Również na poziomie Grupy Kapitałowej wskaźniki finansowe są zgodne z założeniami" - czytamy w komunikacie.

"Mamy już odpowiednio przygotowany i dobrze pracujący model biznesowy, a także zmodyfikowaną strukturę kosztów. To daje nam mocną podstawę do rozwoju przyszłych źródeł wzrostu. W ich ramach wzmacniamy segment VAD, za który odpowiedzialny jest Action Business Center, rozwijamy sprzedaż produktów własnych i e-commerce. Poza tym, dynamicznie rozwijamy ofertę artykułów spoza IT oraz współpracę z zagranicznym biznesem e-commerce" – powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)