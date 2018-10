Enter Air miał 19,48 mln zł zysku netto, 46,32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enter Air odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 46,32 mln zł wobec 12,55 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 363,5 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 262,33 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 15,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 489,99 mln zł w porównaniu z 365 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 r. Enter Air wykonał o 32,4% operacji więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o 34,2% do 490 mln zł, a EBITDA Grupy wyniosła 62,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki pierwszego półrocza są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Poprawiliśmy zarówno przychody jak i EBITDA, a wyniki byłyby jeszcze lepsze gdyby nie różnice kursowe, które obniżyły nasz zysk netto o ok. 19,5 mln zł. Lepsze wyniki są zasługą zwiększenia efektywności działania, dzięki której na flocie większej o jeden samolot wykonaliśmy ponad 30 % więcej rejsów handlowych niż rok wcześniej. Bardzo korzystny był też dla nas początek sezonu letniego, który wpłynął pozytywnie na marżę. Optymistycznie patrzymy na drugą połowę roku. Już teraz możemy powiedzieć, że cały sezon letni będzie rekordowo dobry" - skomentował dyrektor generalny i członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Spółka rozważa przejście w przyszłym roku na USD jako walutę raportowania, podano także.

Ponadto w analizowanym okresie niekorzystnie na wynik wpłynęła kumulacja na początku roku przeglądów technicznych samolotów. W pierwszym półroczu widoczny jest już pozytywny wpływ z rozpoczętej w I kwartale 2018 r. działalności firmy Enter Air Services, która odpowiada za obsługą techniczną i serwisowanie samolotów generując oszczędności dla grupy.

"Łączna wartość umów podpisanych przez przewoźnika na rynku polskim i za granicą, ma wartość ponad 1 mld zł. Enter Air ma podpisane długoterminowe umowy z największymi biurami podróży w Polsce: TUI Poland, Rainbow Tours, Itaka Holdings, a w ostatnim miesiącu zawarta została umowę charteru z biurem podróży Coral Travel Poland, której szacunkowa wartość to ponad 100,6 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 5,83 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)