LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 15% r: r do 25,39 tys.



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 25 398 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 października 2018 r., co oznacza wzrost o 15,8% r/r, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 156 firm netto.

"Należymy do osób, które stawiają sobie ambitne cele, a potem konsekwentnie pracują nad ich realizacją. W ostatnim czasie świadomie mocno inwestujemy w nowe projekty, co skutkuje też mocnym wzrostem liczebności naszego zespołu. Informowaliśmy rynek o wielu z tych projektów, które przekształciły się już w nowe produkty, np. BotEngine, KnowledgeBase, integracja z Facebook Messengerem. Niedawno uruchomiliśmy kolejny, który - jak mocno wierzymy - zakończy się wydaniem następnego produktu" - powiedział prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Strategia rozwoju produktów spółki opiera się na modelu platformy biznesowej. Oznacza to, że korzystając z produktów LiveChat Software, użytkownik może w niemal dowolny sposób dostosowywać je do swoich potrzeb, integrując je ze sobą, dodając gotowe rozszerzenia lub tworząc własne, podano również.

"LiveChat Software podkreśla, że koncentruje się na długoterminowych celach. Ogłoszone w ostatnim czasie rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych ma pomóc spółce w znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju, która przyczyni się do szybszego i długotrwałego wzrostu" - podsumowano.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)