Sieć Grupy Dino powiększyła się o 120 sklepów w I-III kw. 2018 r.



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Sieć sklepów Dino powiększyła się o 120 nowych sklepów w okresie od stycznia do września 2018 r. wobec wzrostu o 90 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka.

"Dino Polska S.A.otworzyła od stycznia do końca września 2018 r. 120 nowych sklepów wobec 90 rok wcześniej. Na koniec września 2018 r. sieć liczyła 895 sklepów, wobec 718 marketów rok wcześniej. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 343,3 tys. m2 wobec 273 tys. m2. rok temu" - czytamy w komunikacie.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)