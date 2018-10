PGE może zrealizować nawet do 2,8 GW w farmach wiatrowych offshore w 2 etapach



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

"Jeśli chodzi o nowe inwestycje, które planujemy, to jest to 3,2 GW. Pod tą liczbą kryją się przede wszystkim nasze przygotowania do inwestycji w offshore. W pierwszym etapie ok. 1,5-1,8 GW - mamy trzy lokalizacje na Bałtyku. W drugim etapie - około 0,5-1 GW" - powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Grupa przygotowuje też inwestycję w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

"Żeby odtworzyć moc elektrowni, planujemy dwa bloki na paliwo gazowe. W zależności od tego, jaką otrzymamy ofertę, będą to bloki albo 450 MW, albo 500 MW. Jesteśmy mocno zaawansowani w przygotowaniu tej inwestycji" - dodał wiceprezes.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)