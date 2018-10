Enea przeznaczy 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

"Główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc modernizowanych bloków to 2046 MW, w tym w lokalizacji Kozienice modernizacja bloków klasy 200 1,2,3,4,5,6 i 7, w lokalizacje Połaniec modernizacja bloków 225 MW bloku nr 5" - powiedział Adamczak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Enea Wytwarzanie planuje też m.in. modernizację bloków klasy 500 i remont kapitalny bloku 11 w 2022 r. W 2023 r. modernizowane będą bloki klasy 200 (nr 2 i 7) i blok klasy 500 (nr 9).

"Łączne przewidywane nakłady inwestycyjne to 1 mld zł, w tym związane z konkluzjami BAT to 500 mln zł" - powiedział wiceprezes.

"W zakresie sieci dystrybucyjnej szacujemy wydatki na poziomie ponad 1 mld zł rocznie. Te wydatki koncentrują się na inwestycjach w sieci, na teleinformatyce i infrastrukturze dla wspomagania działalności" - wskazał też Adamczak.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)