Ursus rozpoczął budowę aliansu z czeską firmą Zetor Tractors



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Ursus zawarł non-disclosure agreement z czeskim producentem ciągników rolniczych Zetor Tractors a.s. z uwagi fakt, że strony rozpoczęły rozmowy na temat potencjalnej współpracy międzynarodowej oraz wspólnych działań inwestycyjnych Zetor Tractors a.s. i Ursus, podała spółka.

"Podpisanie powyższej umowy jest początkiem realizacji strategii budowy aliansu producentów ciągników w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie.

Firma Zetor Tractors a.s. jest jednym z wiodących producentów ciągników rolniczych na świecie z ponad 70-letnią tradycją. Od rozpoczęcia swojej działalności firma Zetor Tractors a.s. sprzedała ponad 1,3 mln ciągników w 136 krajach na świecie, podano w materiale.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)