PGNiG: LNG stanowiło blisko 20% importu gazu w okresie styczeń-sierpień 2018 r.



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Udział gazu skroplonego (LNG) w strukturze importu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł blisko 20% w okresie styczeń-sierpień 2018 r., podczas gdy udział gazu z Rosji wyniósł ok. 74%, podała spółka.

"W okresie styczeń-sierpień 2018 roku PGNiG sprowadziło blisko 64% więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie roku 2017 i ok. 7% więcej gazu z Rosji" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że wahające się corocznie i kwartalnie ilości importowanego gazu z Rosji nie są skutkiem jakichkolwiek zmian w długoterminowym kontrakcie importowym. Ilości te są zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli "take or pay", ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 r.

Oprócz wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje coraz więcej gazu z coraz większej liczby państw (Katar, USA, Norwegia), w odpowiedzi na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku, podano także.

Według danych przedstawionych przez spółkę, konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m3 w 2015 roku do 17 mld m3 w roku 2017.

"PGNiG kontynuuje wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu do Polski i przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem Baltic Pipe przez Morze Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 roku. Ponadto, w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, PGNiG będzie dysponował od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA (ok. 5,5 mld m3 po regazyfikacji)" - czytamy dalej.

