Przychody TXM spadły o 20% r: r do ok. 29 mln zł we wrześniu



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM we wrześniu 2018 r. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 20% r/r, podała spółka.

"Poziom sprzedaży w ubiegłym miesiącu zdecydowanie nas nie satysfakcjonuje. Jednym z czynników, które wpłynęły na nasze wyniki była pogoda - wysokie temperatury we wrześniu nie sprzyjały sprzedaży oferty przejściowej, jesiennej" - skomentował prezes Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

"Brak optymalnego zatowarowania oraz struktury asortymentowej oferowanej klientom były drugim z czynników spadku sprzedaży" - dodał.

W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 248 mln zł, tj. o 6% mniej niż w roku poprzednim.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl we wrześniu 2018 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 50% w stosunku do września 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 4,8 mln zł i była o 26% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Sieć TXM na koniec września składała się z 388 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104 tys. m2., która była o 0,8% niższa niż na koniec września 2017, podano również.

"Podstawowymi czynnikami, które w negatywny sposób wpłynęły na osiągnięte we wrześniu przychody, były:

1) brak optymalnego zatowarowania oraz struktury oferty asortymentowej jako wynik problemów z dostępnością zapasu. Środki pozyskane w ramach dokapitalizowania, które spółka otrzymała na koniec sierpnia, w aspekcie towarowym zaczęły pracować pod koniec września br.

2) niekorzystna dla oferty jesiennej wakacyjna pogoda" - podsumowano.

TXM przypomniał, że w sierpniu sfinalizował dokapitalizowanie spółki o łącznej wartości blisko 32 mln zł. Środki niemal w całości wzmocniły kapitał obrotowy, co w efekcie wpłynie na poprawę oferty asortymentowej grupy.

"Nieustannie pracujemy nad poprawą dostępności i atrakcyjności naszych produktów. Kapitał, który pozyskaliśmy pod koniec sierpnia, już pracuje, jednak efekty nie mogą być natychmiastowe. Dostawy nowego asortymentu trafiły do naszej sieci pod koniec września, dlatego też jesteśmy przekonani, że październik będzie miesiącem, w którym uda nam się powstrzymać spadki sprzedaży w ujęciu rocznym. Z entuzjazmem rozpoczynamy IV kwartał i wierzymy, że nasza atrakcyjna oferta pozwoli nam na wyraźną poprawę wyników w nadchodzących miesiącach" - skomentowała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)