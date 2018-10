JSW zdecydowała o skróceniu terminów płatności zakupowych do 90 dni

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni, podała spółka. Podjęta uchwała to efekt oczekiwań wielu kontrahentów.



"Mamy nadzieję, że skrócenie terminu płatności o trzydzieści dni wpłynie na polepszenie sytuacji płynnościowej naszych dostawców i spowoduje, że ceny uzyskiwane w postępowaniach przetargowych będą dla nas korzystniejsze. Liczymy również na poprawę zaufania sektora bankowego w stosunku do branży górniczej" - powiedział prezes Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.



Decyzja o skróceniu terminów płatności to także potwierdzenie dobrej kondycji finansowej spółki, stwierdzono w informacji.



"Już w listopadzie ubiegłego roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska, a następnie z Pekao SA, które umożliwiało korzystanie z dodatkowego finansowania należności przez dostawców wybranych przez spółkę. Teraz, dzięki podjętej uchwale wszyscy dostawcy JSW będą mogli szybciej otrzymać pieniądze za dostarczone materiały lub wykonane usługi" - czytamy dalej.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)