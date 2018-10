Inpro sprzedało 193 lokale, przekazało 88 w III kw. 2018 r.



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Inpro przedsprzedała 193 lokale w III kw. br., co stanowi spadek o 13% r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa przekazała 88 lokali, w porównaniu do 29 szt. w III kw. ubiegłego roku.

"Wysoki poziom przedsprzedaży to ogólna tendencja na rynku deweloperskim. Grupa posiada zróżnicowaną ofertę sprzedażową, spotykającą się z dużym zainteresowaniem nabywców" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2018 r. sprzedaż netto wyniosła 638 umów, co stanowi 31% wzrostu w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku, podano także.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)