Przychody Ten Square Games wzrosły o ponad 400% r: r do 35,3 mln zł w III kw.



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Przychody Ten Square Games wzrosły o ponad 400% r/r do 35,3 mln zł w III kw. 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody ze sprzedaży w okresie od lipca do końca września br. były o prawie 50% wyższe od przychodów w II kw. 2018 roku.

"W trzecim kwartale zanotowaliśmy dużą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, która w dużej mierze wynika z sukcesu gry 'Fishing Clash'. Nasze bieżące działania koncentrują się na optymalizowaniu działań marketingowych i rozwijaniu nowych funkcjonalności w tej grze. Wyniki sprzedażowe pozostałych gier w III kwartale również są na satysfakcjonującym nas poziomie. Efektem tego jest wysoki wzrost przychodów spółki w III kwartale, o blisko 50% w stosunku do II kwartału tego roku i ponad 400% w porównaniu do tego samego kwartału roku ubiegłego" - powiedział wiceprezes Ten Square Games Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w III kwartale br. mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za III kwartał będzie przekazana w skonsolidowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2018 roku, który zostanie opublikowany przez spółkę 20 listopada 2018 r.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)