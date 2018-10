mBank szacuje maks. wynagrodzenie ze sprzedaży części mFinanse na 435 mln zł



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - mBank w związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji sprzedaży spółki Latona szacuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu transakcji wyniesie około 435 mln zł, podał bank.

"W efekcie transakcji, w I połowie 2018 roku grupa mBanku rozpoznała zysk brutto w wysokości 238 832 tys. zł, o czym bank informował w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy mBanku za I półrocze 2018 roku. Ze względu na charakter transakcji, rozpoznanie części wynagrodzenia w przyszłości będzie uzależnione od wyników sprzedanej części biznesu. Skutkiem tego może być rozpoznanie dodatkowego zysku brutto w maksymalnej kwocie do 161 mln zł w okresie około 6 lat od końca I połowy 2018 r." – czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada 2017 r. mBank zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii. Warunkową umowę podpisały również mFinanse, spółka zależna mBanku, która zobowiązała się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Latona. Przewidywana wówczas maksymalna łączna wartość wynagrodzenia wynosiła ok. 520 mln zł, z czego ok. 465 mln zł miała być rozpoznana przez okres 15 lat.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)