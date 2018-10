Ultimate Games miał szacunkowo ok. 0,64 mln zł zysku netto w III kw. br.



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Ultimate Games zanotował wstępnie ok. 1,34 mln zł przychodów i ok. 0,64 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"W samym III kwartale 2018 r. (tj. w okresie od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r.) spółka wygenerowała ok. 1,34 mln przychodu i ok. 0,64 mln zysku netto" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy i mogą ulec zmianie.

"Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu emitenta, szacunki wybranych danych finansowych spółki za III kwartały 2018 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody 2 864 152,27 zł;

- Zysk brutto 1 392 442,72 zł;

- Zysk netto 1 212 022,72 zł" - czytamy także.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)