PGNiG zakłada wzrost wydobycia gazu na Podkarpaciu do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r.



Kramarzówka, 08.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje, że wydobycie gazu na Podkarpaciu (ze złóż w rejonie Oddziału w Sanoku) wzrośnie do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r., czyli o ok. 28% względem 2017 r., poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Gaz krajowy zawsze ma tę przewagę nad importowanym, że proces wydobycia jest pod pełną kontrolą. Zawsze jest też tańszy niż gaz z importu, dlatego nie należy z tego potencjału rezygnować" - powiedział Woźniak podczas konferencji "Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu", odbywającej się przy placu wiertniczym "Kramarzówka".

"Zaplanowaliśmy ok. 120 wierceń poszukiwawczych, jedno z nich to właśnie Kramarzówka. Przyczyni się to do wzrostu wydobycia o ok. 28% do 2022 r." - dodał.

W okolicach Kramarzówki PGNiG odkryło złoże gazu o zasobach szacowanych na 12 mld m3. Surowiec zlokalizowany jest w warstwach skalnych, które do tej pory nie były komercyjnie eksploatowane. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w połowie 2019 r., po wybudowaniu gazociągu, poinformował prezes.

Przypomniał, że PGNiG opracowało nową koncepcję poszukiwań i wydobycia gazu w 2016 r. W ramach jej realizacji spółka wykonała na Podkarpaciu nowe badania, w tym największe w Europie trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne Przemyśl-Kramarzówka-Rybotycze-Fredropol o powierzchni prawie 1 300 km2. PGNiG szacuje, że na obszarze zdjęcia znajduje się ok. 50 mld m3 gazu. Koncepcja przewiduje również intensyfikację prac wiertniczych. W latach 2016-2022 PGNiG zaplanowało na Podkarpaciu ok. 120 odwiertów poszukiwawczych.

"Ponad czterdzieści otworów zostało już wykonanych, m.in. w gminach Kańczuga, Krasne, Kuryłówka i Żyraków, z czego aż 32 okazały się pozytywne. Oznacza to wyjątkowo wysoką skuteczność na poziomie 75%. Zawdzięczamy ją m.in. dokładnej analizie danych sejsmicznych, która pozwoliła wytypować najbardziej obiecujące miejsca do prowadzenia wierceń" - wyjaśnił Woźniak.

Dodał, że znaczna część odwiertów będzie realizowana w nieeksploatowanych do tej pory warstwach geologicznych. Przykładem jest Kramarzówka. Po zabiegu szczelinowania przypływy gazu ustabilizowały się na poziomie 70 tys. m3 na dobę, czyli 25 mln m3 rocznie.

Prezes PGNiG dodał, że przy realizacji planów spółki będzie wykorzystany nowoczesny sprzęt, taki jak wiertnia Bentec 2000 HP. To pierwsze nowe urządzenie do wierceń głębokich kupione przez grupę po 2012 r. Pozwala wiercić otwory o głębokości do 7 000 m i jest urządzeniem samobieżnym, dzięki czemu można je przenieść na nowe miejsce pracy bez konieczności demontażu i ponownego montażu. Wiertnia ma moc 2000 KM i udźwig 450 ton. Bentec 2000 HP rozpocznie wiercenia właśnie na Kramarzówce.

W 2017 r. wydobycie gazu na omawianym obszarze wyniosło 1,37 mld m3.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

