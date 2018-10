PGNiG: Wydobycie gazu w kraju wyniesie ok. 3,8 mld m3 w 2018, w 2019 r. wzrośnie



Kramarzówka, 08.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że wydobycie gazu ze złóż krajowych osiągnie ok. 3,8 mld m3 w 2018 r., a w 2019 r. "nieco więcej" niż w br., poinformował prezes Piotr Woźniak.

"W 2018 r. będzie to ok. 3,8 mld m3, a w 2019 r. - nieco więcej" - powiedział Woźniak dziennikarzom po konferencji "Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu".

W okolicach Kramarzówki PGNiG odkryło złoże gazu o zasobach szacowanych na 12 mld m3. Surowiec zlokalizowany jest w warstwach skalnych, które do tej pory nie były komercyjnie eksploatowane. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w połowie 2019 r., po wybudowaniu gazociągu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

