Robyg zakontraktował 2 016 i przekazał 1 350 lokali w I-III kw. 2018 r.



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 2 016 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku oraz przekazała 1 350 lokali w I-III kw. 2018 roku, podała spółka. W 2018 roku spółka planuje kontraktację na poziomie 2 700-3 000 lokali.

"Plany Robyg na najbliższe kwartały - oparte o rzetelną analizę rynku - zakładają dalsze zwiększanie oferty lokali. Tendencje rynkowe wskazują, że popyt na mieszkania nie słabnie, a ceny mieszkań wzrosną nawet o 15%. Wszystkie lokale Robyg kontraktowane są jeszcze na etapie realizacji inwestycji - co oznacza duże zaufanie, jakim kupujący darzą grupę. Celem Robyg jest dalsze uzupełnianie banku ziemi i dostarczanie Polakom mieszkań zgodnie z ich oczekiwaniami - o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości, mimo rosnących cen lokali mieszkalnych na rynku. Należy również podkreślić, że mimo obecnej sytuacji w branży budowlanej - rosnące ceny materiałów budowlanych i brak rąk do pracy u podwykonawców - grupa utrzymuje marże na dobrym poziomie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyga Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz oraz Śródmieście, przypomniano.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)