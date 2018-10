BGŻ BNP Paribas i Allegro rozpoczynają testy oferty Raty Od.nowa



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas i Allegro rozpoczynają testy nowego rozwiązania do finansowania zakupów. Dzięki Ratom Od.nowa klienci Allegro mogą wielokrotnie korzystać z przyznanego im limitu kredytowego wypełniając wniosek wyłącznie za pierwszym razem. Oferta dostępna będzie dla zakupów w kategorii Sport i Turystyka, a docelowo dla wszystkich klientów Allegro, podał bank.

"Wspólnie z Allegro wprowadzamy na rynek zupełnie nową usługę i proponujemy unikatowy na polskim rynku sposób zawarcia umowy kredytowej. Zależy nam na tym, by jak najbardziej uprościć proces przyznania limitu kredytowego. Chcemy, by był on przejrzysty i przyjazny dla użytkowników Allegro. Prostota to jeden z pięciu głównych filarów naszej strategii Fast Forward, którą przedstawiliśmy w maju br. Dzięki sprawnemu procesowi decyzji kredytowej opartemu o niezbędne, wymagane informacje, a z drugiej strony unikalnym cechom Rat Od. nowa zakupy na Allegro stają się dla klientów dogodniejsze niż kiedykolwiek" - powiedział dyrektor zarządzający pionu consumer finance w Banku BGŻ BNP Paribas Krzysztof Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Raty Od.nowa zapewnia dostęp do dodatkowych środków na zakupy - aby skorzystać z produktu, należy wypełnić prosty wniosek na Allegro i na tej podstawie bank przydzieli limit kredytowy. Kiedy klient zdecyduje się skorzystać ze środków, każda kolejna spłata będzie je automatycznie odnawiać.

"Raty Od.nowa to wygodny, a co najważniejsze bezpłatny dostęp do dodatkowych środków. Dzięki nim nasi klienci nie muszą rezygnować z zakupów, ani przechodzić skomplikowanych procedur związanych z uzyskaniem tradycyjnych pożyczek. Dzięki temu, że całość procesu odbywa się bezpośrednio na naszej platformie, klienci będą mogli bez problemu zarządzać swoimi finansami. Podobnie jak niedawno ogłoszona usługa Allegro Smart!, nasz produkt jest doskonałym rozwiązaniem szczególnie dla osób, które regularnie kupują na Allegro. To pewność, że na koncie zawsze mamy środki, które pomogą np. sfinansować nieprzewidziane wydatki" - powiedział dyrektor ds. płatności w Allegro Maciej Biniek, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że 8 października br. usługa będzie testowo udostępniona dla zakupów w ramach kategorii Sport i Turystyka. Po zakończeniu testów Raty Od.nowa udostępnione zostaną we wszystkich kategoriach, dla wszystkich klientów indywidualnych (z wyłączeniem przeznaczenia produktów na cel działalności gospodarczej oraz kont Junior).

Z danych Allegro wynika, że ponad połowa klientów korzystających z dotychczas dostępnych produktów ratalnych na Allegro to osoby, które skorzystały z usługi więcej niż raz. Średnia kwota kredytowania to obecnie 1 500 zł, dodano.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Allegro jest obecnie największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracuje z kilkuset markami, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm handlowych i dystrybutorów.

(ISBnews)