Przychody Auto Partner wzrosły o 27,6% r: r do 861,3 mln zł w I-IX 2018 r.



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 861,31 mln zł w okresie styczeń-wrzesień br., co oznacza wzrost o 27,64% r/r, podała spółka. Auto Partner podkreśla, że dane te uwzględniają korektę przychodów z umów lojalnościowych w poprzednich miesiącach.

"Na wyniki finansowe za III kwartał 2018 r., które zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r. będzie miała wpływ korekta przychodów ze sprzedaży dokonana w związku z niedoszacowaniem przychodów z umów lojalnościowych w poprzednich miesiącach. W związku z tym zarząd szacuje, iż przychody za III kwartał 2018 r. jednorazowo zostaną powiększone o kwotę ok. 4,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dla zapewnienia porównywalności danych prezentowane w załączeniu szacowane przychody ze sprzedaży za miesiąc wrzesień 2018 roku nie zawierają ww. korekty, natomiast jest ona uwzględniona w wartości przychodów w ujęciu narastającym za okres dziewięciu miesięcy, podkreśliła spółka.

"Trzy kwartały tego roku pokazują dynamiczny wzrost skali działalności Grupy Auto Partner. Kolejny kwartał i kolejny rok notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Rozwijamy się w tak szybkim tempie dzięki realizowanej strategii rozwoju w Polsce i za granicą. Dodatkowo sprzyja nam rynek części samochodowych w Polsce, napędzany przez import, a także przez wzrost sprzedaży nowych aut" - powiedział prezes Auto Partner Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Auto Partner podał też, że w samym wrześniu (przed korektą) jego skonsolidowane przychody zwiększyły się o 26,49% r/r do 95,5 mln zł.

Ostateczna wartość przychodów zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 29 listopada br.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)