GPW wznowi dziś obrót akcjami AmRest Holdings



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda.

"Giełda informuje, że z dniem 9 października 2018 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki Amrest Holdings SE - pod nowym kodem ISIN, tj. ES0105375002" – czytamy w komunikacie.

GPW zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings na wniosek spółki w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. Wcześniej spółka podała, że w związku z przeniesieniem siedziby spółki do Hiszpanii postanowiono przenieść do Hiszpanii depozyt macierzysty akcji, w którym akcje spółki zostaną zarejestrowane pod nowym, hiszpańskim kodem ISIN: ES0105375002.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)