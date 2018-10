Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Selvita zawarła umowę ramową z Icon Clinical Research Limited z Irlandii, w ramach której zleciła dokonanie w imieniu spółki zgłoszenia IND (Investigational New Drug) do Agencji Żywności i Leków w USA (Food and Drug Administration) oraz przeprowadzenie I fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka.

"Wymienione wyżej prace prowadzone będą w ramach projektu WIND-P0, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED, którego celem jest przeprowadzenie kompleksowych badań przedklinicznych oraz wprowadzenie do badań klinicznych wyselekcjonowanej przez spółkę cząsteczki o największym potencjale terapeutycznym jako nowego, innowacyjnego leku przeciwnowotworowego. Szacowany koszt przedmiotowego zlecenia wynosi 3 841 209,06 euro (16 560 220,50 zł, przeliczone kursem 1 euro = 4,3112 zł na dzień 8 października 2018 r.) i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.

Spółka jednocześnie informuje, że rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL120 jest zależne od uzyskania ostatecznych pozytywnych wyników badań przedklinicznych realizowanych w ramach umowy z Aptuit Srl.

"Pełna analiza wyników prac realizowanych przez Aptuit nastąpi w czwartym kwartale 2018 r. W związku z powyższym przewidywany termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na pierwszy kwartał 2019 r." - podano także.

Icon Clinical Research Limited to podmiot posiadający blisko trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych faz I – IV, m.in. w badaniach wczesnych faz w dziedzinie onkologii.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.



(ISBnews)