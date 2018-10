CD Projekt RED będzie współpracował z Digital Scapes rozwijając Cyberpunk 2077



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - CD Projekt RED – spółka z grupy CD Projektu - nawiązał strategiczną współpracę z kanadyjskim studiem deweloperskim Digital Scapes, której celem jest dalszy rozwój produkcji Cyberpunk 2077, podała spółka.

"Cyberpunk 2077 to najambitniejszy projekt w naszej historii. Jestem przekonany, że nowe pokłady talentu, doświadczenia i wiedzy technicznej, które wnosi zespół Digital Scapes przyniosą nam wiele korzyści. Wspólnie będziemy pracować nad tym, aby gra stała się sukcesem zarówno od strony kreatywnej, jak i technologicznej" – powiedział członek zarządu CD Projekt Michał Nowakowski, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współpracy z CD Projekt RED. Ten niesamowicie kreatywny i doświadczony zespół tworzy przełomowe gry role-playing. Z największą przyjemnością będziemy wspierać produkcję najlepszych gier na świecie" – dodał szef studia Digital Scapes Marcin Chady.

Kanadyjskie studio partnerskie będzie ściśle współpracowało z CD Projekt RED przy tworzeniu i optymalizacji rozwiązań technologicznych dla gry Cyberpunk 2077.

Digital Scapes to studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu gier z kategorii AAA multiplayer. Zajmuje się również produkcją assetów i narzędzi do tworzenia gier oraz dostarczaniem rozwiązań korzystających z obliczeń chmurowych. Członkowie zespołu brali udział w pracach nad takimi grami jak: Company of Heroes, Warhammer 40,000, Dying Light oraz Prototype.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)