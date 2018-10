GNB: Z oferty nowego konta skorzystało ponad 172 tys. osób w ciągu roku



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Z oferty nowego konta 'Proste Zasady' w ciągu roku skorzystało ponad 172 tys. klientów, zaś w samym III kw. bank pozyskał prawie 36 tys. aktywnych rachunków, poinformował członek zarządu Getin Noble Banku (GNB) Tomasz Misiak.

"Konto osobiste Proste Zasady jest podstawą naszej oferty i kluczem do budowy stałej relacji z klientami. W ciągu roku z oferty skorzystało już ponad 170 tys. osób, co jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii budowy banku pierwszego wyboru. Aktualnie widzimy znaczący wzrost zaufania do naszej instytucji. Na koniec czerwca br. udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w depozytach ogółem przekroczył 30%. Jest to najlepszy wynik w historii naszego banku. Ponadto, tylko w trzecim kwartale pozyskaliśmy niemal 36 tys. aktywnych Kont Proste Zasady" - powiedział Misiak, cytowany w komunikacie.

Rok temu bank na nowo zdefiniował politykę produktową i oparł ją na prostych zasadach. Celem nowej strategii było zwiększenie transparentności, uproszczenie oferty i sposobu komunikacji oraz dalsza budowa partnerskich relacji z klientami. Flagowym produktem jest konto Proste Zasady. Bank podał, że niemal 60% jego użytkowników regularnie loguje się do bankowości internetowej, a 26% do bankowości mobilnej. Posiadacze konta mają możliwość dokonywania płatności mobilnych poprzez BLIK-a, Google Pay, a od czerwca także Apple Pay.

W ostatnim roku bank odnotował znaczący wzrost zainteresowania ofertą wśród młodszych klientów - 20% wszystkich rachunków to konta dla osób w wieku 18 - 26 lat.

"To perspektywiczna grupa klientów, więc zależy nam, aby zostali z nami na dłużej i zgodnie z realizowaną przez nas strategią, myśleli o Getin Banku jako o banku pierwszego wyboru. Stopniowe budowanie bankowości relacyjnej to nasz priorytet" - podsumował Misiak.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)