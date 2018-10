PGNiG OD przeprowadził kolejny przeładunek LNG do ISO-kontenera



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przeprowadził drugi przeładunek skroplonego gazu ziemnego do ISO-kontenera, czyli kriogenicznego kontenera zbiornikowego na rzecz Gascontrol Polska, podała spółka. PGNiG OD prowadzi rozmowy z kolejnymi odbiorcami LNG o znacznym wolumenie.

Pierwszy przeładunek zrealizowano 20 września, podano w komunikacie.

"To nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów możliwością załadunku LNG systemem bocznym i tylnym do cystern samochodowych oraz ISO-kontenerów. Realizacja dwóch zamówień w tak krótkim czasie pokazuje, że jest to już dzisiaj możliwe, co otwiera dla nas i naszych partnerów nowe perspektywy w logistyce i handlu LNG" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

Odbiór gazu skroplonego z terminala na ISO-kontenerach otwiera możliwość transportu drogami, koleją lub szlakiem wodnym, a następnie wykorzystanie go bez konieczności posiadania dodatkowej infrastruktury.

Realizacja załadunków LNG na ISO-kontenery była możliwa dzięki podpisaniu pilotażowej umowy pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny a firmą Gascontrol Polska sp. z o.o. oraz sprawdzeniu i przetestowaniu nowych rozwiązań.

"Testy zakończone wynikiem pozytywnym pozwalają kontynuować tę współpracę przy kolejnych kontraktach na odbiór gazu LNG z Terminalu w Świnoujściu przy użyciu ISO kontenerów" - wskazał dyrektor ds. rynku gazu w Gascontrol Polska Dariusz Jarczyk.

PGNiG Obrót Detaliczny codziennie realizuje załadunki LNG w gazoporcie w Świnoujściu z wykorzystaniem floty cystern należących do GK PGNiG. Do końca września 2018 r. spółka zrealizowała 565 załadunków o łącznej masie blisko 10 tys. ton. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi odbiorcami LNG o znacznym wolumenie, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)