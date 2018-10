Vigo System kupi urządzenie do prod. warstw półprzewodnikowych za 2,6 mln euro



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Vigo System zawarło umowę z producentem - niemiecką spółką Aixtron SE, na dostawę systemu epitaksjalnego za 2,6 mln euro, podała spółka. Umowa obejmuje dostarczenie urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania.

"Umowa została zawarta w związku z realizacją przez emitenta przedsięwzięcia [...], którego celem jest rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V w ramach bieżącej działalności" - czytamy w komunikacie.

Termin dostarczenia urządzenia to 20 maja 2019 r., podano także.

We wrześniu Vigo informowało, że podpisało z dr Włodzimierzem Strupińskim umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego spółka zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Wartość inwestycji Vigo w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to maksymalnie 20,5 mln zł netto.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)