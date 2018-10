AmRest złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Telepizza Poland

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do końca br. ogłosi przetargi na dziewięć odcinków dróg o łącznej długości 138 km - poinformowała we wtorek GDDKiA na stronie internetowej. Dodano, wśród nich będą ciągi dróg: A18, S11, DK9, 28, 45 i 78, a szacowana łączna wartość to ok. 2,6 mld zł.