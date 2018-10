mBank wyemitował obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości 750 mln zł



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka.

"Zarząd mBanku […] wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach:

1) seria obligacji 10-letnich:

(a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln zł,

(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie,

(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r.,

(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF),

(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500 000 zł.

2) seria obligacji 12-letnich:

(a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł,

(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie,

(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r.,

(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF),

(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II banku, podano także.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)