Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą na 10 lat



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), która określa główne kierunki badań, rozwoju i wdrażania innowacji na najbliższe 10 lat, podała spółka.

"Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to dokument mający charakter 'mapy drogowej', który sposób określa kierunki badań, rozwoju i innowacji (obszaru B+R+I) w Grupie Energa" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie analiz w SAB ujęto trzy główne filary rozwojowe:

- Usprawnienia biznesowe i technologiczne, czyli zagadnienia w zakresie kluczowych z punktu widzenia firmy obszarów, takich jak wytwarzanie energii, jej dystrybucja oraz obsługa klienta. Działania te są zaplanowane na 2 lata.

- Innowacyjne modele biznesowe, czyli zagadnienia, nad którymi Grupa Energa rozpoczęła już pierwsze prace, w tym pilotażowe, a które z dużym prawdopodobieństwem będą ważnymi obszarami generowania nowych przychodów w przyszłości. Te obszary to Smart City, elektromobilność oraz mikrosieci. Działania zaplanowane są z horyzontem czasowym 3-5 lat.

- Technologie przyszłości to zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii wytwórczych i magazynowanych, które w przyszłości mogą wspierać obszar wytwarzania i dystrybucji. Są to działania z horyzontem czasowym 10 lat.

"Powstanie Strategicznej Agendy Badawczej jest kolejnym krokiem w budowie modelu operacyjnego innowacji. Dokument pozwala prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby Grupy Energa w długoterminowej perspektywie. Dzięki temu możemy skutecznie rozwijać obszar badawczo-rozwojowy oraz innowacje, jakimi powinniśmy się kierować. SAB pozwoli pozyskiwać partnerów zewnętrznych, czyli dostawców technologii oraz know-how, a także rozwijać potencjał w spółkach grupy" - powiedziała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

Zgodnie ze Strategią Innowacji, na działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku spółka przeznaczy 30 mln zł, a w 2025 roku - 50 mln zł, przypomniano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)