JSW będzie kontynuować rozmowy z Prairie ws. potencjalnej współpracy



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie kontynuować rozmowy z Prairie Mining Limited w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce, podała spółka.

Rozmowy następują po sześciomiesięcznym etapie wymiany informacji technicznych, przypomniano w komunikacie.

"W wyniku badania projektu Jan Karski potwierdzono, że część złoża 'Lublin' zawiera węgiel gazowo-koksowy typ 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać wykorzystany przez JSW. Badanie potwierdziło również techniczne możliwości i potencjalne synergie związane z udostępnieniem pokładów węgla ze złoża Dębieńsko przy wykorzystaniu infrastruktury sąsiedniej kopalni Knurów-Szczygłowice. Wykorzystanie tych synergii wiązałoby się z koniecznością modyfikacji warunków technicznych przedsięwzięcia oraz uzyskania niezbędnych zmian decyzji administracyjnych, w tym koncesyjnych. W ocenie JSW, infrastruktura Ruchu Szczygłowice potencjalnie umożliwia prowadzenie wydobycia węgla z pokładów złoża Dębieńsko do 500 tys. ton rocznie węgla orto-koksowego typu 35, w terminie do 18 miesięcy od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i zmiany koncesji" - czytamy dalej.

Nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy ani pewności co do formy ewentualnej transakcji, zaznaczono.

"Należy podkreślić, że potencjalna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, mogą być zależne od spełnienia szeregu standardowych warunków, m.in.: uzyskania pozytywnych ocen i ekspertyz, niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów" - podano także w komunikacie.

Pod koniec września prezes JSW Daniel Ozon informował, że spółka powinna podjąć decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining do końca października.

Pod koniec marca br. JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)