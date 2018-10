TMR emituje 6-letnie obligacje o wartości nominalnej 90 mln euro



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) przeprowadza emisję obligacji z terminem zapadalności 10 października 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 90 mln euro, podała spółka. Wcześniej słowacki bank centralny zaakceptował prospekt związany z publiczną emisją tych papierów przeprowadzaną na Słowacji.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 euro, a wysokość kuponu - płatnego co sześć miesięcy - to 4,4%.

"Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim do spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek oraz do finansowania standardowej działalności spółki" - czytamy w komunikacie.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.

(ISBnews)