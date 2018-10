Lotos Lab i Lotos Kolej realizują projekt budowy dwóch lokomotyw hybrydowych



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Lotos Lab i Lotos Kolej - spółki zależne Grupy Lotos - realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych w perspektywie do 2022 r., podała spółka

"Oznacza to, że obie modernizowane lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jednej z lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy" - czytamy w komunikacie.

Realizowany projekt ma charakter testowy, dlatego zostaną w nim wykorzystane posiadane obecnie przez spółkę Lotos Kolej lokomotywy manewrowe.

"Obecnie prowadzone są analizy, które mają doprowadzić do opracowania najbardziej optymalnego kształtu technicznego i finansowego projektu. W przypadku potwierdzenia założeń technicznych i ekonomicznych projekt będzie można rozszerzyć na większą skalę" - powiedział wiceprezes Grupy Lotos Patryk Demski, cytowany w komunikacie.

Cezura czasowa projektu mieści się w ramach aktualnie realizowanej strategii rozwoju, czyli do roku 2022, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)