Solar Company zwiększyło przychody r: r do 11,4 mln zł we wrześniu



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,4 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że we wrześniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,2 mln zł.

"Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej osiągnięte we wrześniu 2018 roku wyniosły 11,4 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych grupy kapitałowej Solar Company w tym w outletach) 10,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)