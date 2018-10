Oferty ES-Systemu wybrane w postępowaniach NB Polska na modernizację oświetlenia



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - NB Polska wybrał oferty ES-Systemu jako najkorzystniejsze w postępowaniach na kompleksową modernizację oświetlenia w dwóch zakładach w Gnieźnie i jednym w Namysłowie, podał ES-System. Łączna wartość złożonych ofert wynosi 11,17 mln zł netto.

"Przedmiotem modernizacji jest dostawa i wymiana istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenie zewnętrzne. W zakres przedmiotu każdego zamówienia wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/pozwoleń, dostawa oświetlenia i systemu do zarządzania oświetleniem, demontaż dotychczasowego oraz instalacja nowego oświetlenia, wykonanie niezbędnych testów i pomiarów całości systemu oświetleniowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie 7 lat" – czytamy w komunikacie.

Przy realizacji projektów spółka zakłada posiłkowanie się podwykonawcami prac elektroinstalacyjnych.

"Zgodnie ze złożonymi ofertami przedmiot każdego z zamówień zostanie zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2019 roku" – czytamy dalej.

Umowy na wykonanie przedmiotu zamówień zostaną zawarte w terminie do 7 dni roboczych od publikacji wyników postępowań.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)