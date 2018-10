Bank Pekao otwiera ok. 3 tys. nowych kont dla mikrofirm miesięcznie od lipca



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Bank Pekao otworzył prawie 300 tys. Kont Przekorzystnych od 23 stycznia do końca września i podtrzymuje plan 400 tys. nowych rachunków do końca br. Od początku br. bank otworzył prawie 30 tys. rachunków dla mikrofirm, zaś od końca czerwca, kiedy wprowadził Konto Przekorzystne Biznes liczba mikrofirm, które otwierają rachunek sięga 3 tys. miesięcznie. Jeszcze w tym roku bank udostępni możliwość założenia konta zdalnie - z wykorzystaniem selfie, poinformowali przedstawiciele Pekao.

"Na koniec września bank prowadził prawie 300 tys. Kont Przekorzystnych razem z kontami premium dla nowych klientów. Dla mikrofirm otworzyliśmy do tej pory - tj. od stycznia do końca września ok. 30 tys. nowych kont" - powiedział dyrektor w Pekao SA Remigiusz Hołdys podczas spotkania prasowego.

Pod koniec czerwca bank wprowadził Konto Przekorzystne Biznes. "Otwieramy teraz ok. 3 tys, kont dla mikrofirm miesięcznie. To jest fantastyczny wynik, biorąc pod uwagę, że do tej pory otwieraliśmy 50-60 tys. kont detalicznych rocznie. Planujemy wzrost akwizycji na przyszły rok" - powiedział prezes Michał Krupiński.

Prezes podkreślił, że bank kontynuuje program cyfrowej transformacji.

"Tylko w tym roku wdrożyliśmy nowe funkcjonalności PeoPay, nowe Konto Przekorzystne, konto dla mikrofirm, dołączyliśmy do BLIK-a. Uprościliśmy proces zakładania konta. To daje bardzo wymierne wyniki. Przyspieszyliśmy o blisko 50% w stosunku do I półrocza i cele, które zakładaliśmy na początku roku będą dotrzymane" - powiedział Krupiński.

Bank zakłada, że do końca roku otworzy 400 tys. nowych kont dla klientów detalicznych, nie licząc w tym rachunków dla mikrofirm.

Jak poinformował wiceprezes, szef pionu detalicznego Pekao Marek Tomczuk wprowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes pod koniec czerwca zakończyło etap przebudowy oferty dla klientów detalicznych. Bank 16 kont zastąpił trzema, znacząco uprościł ofertę.

"Po wprowadzeniu konta biznes w lipcu nasza sprzedaż wzrosła o 55% r/r" - powiedział Tomczuk.

Wiceprezes poinformował, że bank - stawiając na cyfrową transformację - nie rezygnuje z tradycyjnych oddziałów. Pod koniec br. planuje przedstawić szczegóły dotyczące modernizacji sieci.

"Będziemy zmieniać bankowość oddziałową, na pewno nie będziemy jej likwidować. Będziemy modernizować oddziały i otwierać je w nowych formatach. Mamy przygotowane konkretne projekty, rozmawiamy z firmami, które nas będą wspierać w tym procesie. Szczegóły przedstawimy być może pod koniec IV kwartału lub na początku 2019 roku - powiedział Tomczuk.

Bank podał, że jeszcze w tym roku chce ruszyć z samoobsługową weryfikacją tożsamości na bazie biometrii twarzy oraz dowodu osobistego. Dzięki temu konto można otworzyć bez konieczności przychodzenia do banku, czy wizyty kuriera. Dziś rozpoczyna się pilotaż usługi.

"Aplikacja jest gotowa, zaczynamy pilotaż na ograniczonej grupie klientów. Chcemy wystartować z tym jeszcze w tym roku" - powiedział wiceprezes. Dodał, że rozwiązanie bazuje na najlepszych praktykach i doświadczeniach w biometrii.

"Już teraz - biorąc pod uwagę, jak szybko jesteśmy w stanie wdrażać te nowości - uważam, że jesteśmy najbardziej innowacyjnym bankiem w Polsce. To, na co mocno stawiamy to jest omnikanałowość, bardzo mocno rośniemy jeśli chodzi o kanały zdalne, to daje możliwość ograniczenia kosztów w kanałach tradycyjnych. Bardzo mocno stawiamy na biometrię. Nie zakładamy szybkiego końca tego procesu, naszym celem jest bycie liderem cyfrowym. Mamy duży niewykorzystany potencjał" - podkreślił Krupiński.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)