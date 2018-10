ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - ZUE podpisała aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. ,,Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II" zwiększając wartość umowy o 13,6 mln zł netto do 61,8 mln zł netto, podała spółka.

"Na podstawie aneksu został ustalony zakres prac dodatkowych na kontrakcie i harmonogram tych prac. Ustalone zostało również wynagrodzenie spółki za prace dodatkowe na kwotę 13,6 mln zł netto. Termin zakończenia prac dodatkowych został wyznaczony na koniec lipca 2019 r. W związku z udzieleniem spółce ww. zamówienia uzupełniającego do kontraktu, łączna wartość wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 61,8 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że w okresie od dnia 20 marca 2018 r. spółki z grupy kapitałowej ZUE działając samodzielnie zawarły ze spółkami z grupy kapitałowej PKP PLK umowy o łącznej wartości ok. 12,3 mln zł.

W połowie października 2016 roku ZUE informowało o podpisaniu z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II. Wartość umowy to 41,5 mln zł netto (51 mln zł brutto).

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)