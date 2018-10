Scope Fluidics rozpoczyna industrializację chipa w projekcie PCR|ONE



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics - podpisał umowę o współpracy z niemieckim producentem chipów do systemów laboratoryjnych Microfluidic ChipShop GmbH, wyspecjalizowanym w technologiach mikroprzepływowych, podała spółka. Celem współpracy jest optymalizacja jednorazowych kartridży PCR|ONE pod kątem kosztowym, jak i technologii produkcji. System PCR|ONE ma zostać dopuszczony do komercyjnego obrotu do połowy 2020 r.

"Zgodnie z harmonogramem działań wchodzimy w bardzo istotny etap rozwoju systemu PCR|ONE - etap przygotowania do produkcji pierwszych serii produktu. W ciągu kolejnych trzech miesięcy doprecyzujemy szczegóły najważniejszego procesu we wdrożeniu systemu PCR|ONE na drodze do certyfikacji CE-IVD. Microfluidic ChipShop to renomowany partner, z wieloletnim doświadczeniem w produkcji układów diagnostycznych dla diagnostyki medycznej. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć z innym partnerem współpracę w zakresie industrializacji samego urządzenia" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

System PCR|ONE przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych i stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 %wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25%, podano również

"Komercjalizacja projektu będzie polegała na sprzedaniu całej spółki wraz z kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu i rejestracji urządzenia. Przyszła transakcja będzie miała wpływ na potencjał dywidendowy. Model biznesowy Scope Fluidics zakłada wypłatę dywidendy o wartości co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży projektu" - czytamy dalej.

Planowany termin zakończenia testów to IV kw. br.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)