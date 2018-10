Kwieciński: Wzrost produkcji przemysłowej będzie zbliżony do 7% r: r w X



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej zbliży się do 7% r/r w październiku br, pomimo płynących ryzyk z zewnątrz - z Niemiec i strefy euro, uważa mister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, powinien wciąż stymulować produkcję przemysłową. Są też czynniki ryzyka, takie jak słabnący popyt z zagranicy i gorsze dane gospodarcze ze strefy euro, szczególnie z Niemiec. W sierpniu niemiecka produkcja przemysłowa spadła o 0,3%. Spowolnił eksport. Październikowy indeks ZEW w Niemczech zanotował spory spadek, co pokazuje duży pesymizm analityków instytucjonalnych. Mimo tych ryzyk, spodziewam się, że roczny wzrost produkcji przemysłowej w październiku będzie zbliżony do 7%" - powiedział Kwieciński w komentarzu do danych GUS.

Produkcja budowlano-montażowa powinna utrzymać dotychczasowe tempo w okolicach 20% r/r w październiku, zdaniem ministra.



"W kolejnych miesiącach wysoki wzrost powinien zostać utrzymany z kilku powodów. Po pierwsze, wzrost ma szeroki zakres - obejmuje wszystkie działy budownictwa. Po drugie, wiele inwestycji drogowych i kolejowych w tej perspektywie unijnej realizowanych jest w systemie projektuj i buduj. Oznacza to, że część inwestycji ma jeszcze przed sobą fazę realizacji. Po trzecie, choć to kwestia trochę dalszej przyszłości, wkrótce zostaną uruchomione kolejne rządowe pieniądze na inwestycje, między innymi na Program Mosty dla Regionów. Spodziewam się, że w październiku produkcja budowlano-montażowa urośnie o około 20% r/r" - ocenił Kwieciński w komentarzu.



Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wczoraj, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 2,8% r/r, zaś przedsiębiorstw budowlanych wzrosła we wrześniu br. o 16,4% r/r.

(ISBnews)