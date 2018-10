Kaźmierski: ME chce, by 2 GB mocy wytwórczych pochodziło z fotowoltaiki w 2020r.



Siedlce, 18.10.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) planuje, że w 2020 roku 2 GW mocy będzie pochodziło z fotowoltaiki, poinformował dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Andrzej Kaźmierski.

"Na pewno planujemy dużo fotowoltaiki, powyżej 2 GW. Chcielibyśmy, żeby w 2020 r. 2 GW mocy zainstalowanych już pracowało"- powiedział Kaźmierski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 w Siedlcach.

W tegorocznej aukcji przewidziano wsparcie dla 700 MW mocy instalacji fotowoltaicznych. W przyszłym roku liczba ta ma być wyższa.

Dyrektor wskazał też, że przyszłoroczne aukcje OZE planowane są wcześniej niż rok po tegorocznych.

"Myślę, że będą w połowie roku, żeby URE zdążyło się przygotować" - powiedział.

Odnosząc się do energetyki wiatrowej na Bałtyku, Kaźmierski wskazał, że ministerstwo jest zainteresowane jak największą mocą zainstalowaną, jednak bierze pod uwagę poziom & GW zgłaszany przez PSE.

"W dużym stopniu konsultujemy się z PSE co do możliwości wchłonięcia energii z wiatru na morzu "

Jego zdaniem, część inwestorów energetyki wiatrowej, jeśli nie wygra aukcji, może zdecydować o komercyjnej realizacji projektów.

