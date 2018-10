PGNiG Upstream Norway AS - spółka zależna PGNiG - podpisało w czwartek umowę z norweskim Equinor Energy (d. Statoil) umowę na odkupienie ich udziałów w złożu Tommeliten Alpha - poinformował w czwartek dziennikarzy wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak. Jak podkreślił decyzje czekają jeszcze na aprobatę organów korporacyjnych spółek.

"To bardzo poważna transakcja dotycząca potężnego złoża na Morzu Północnym. Jesteśmy tam wspólnie z dużymi partnerami, produkcja gazu z tego złoża rozpocznie się w 2024 r. Przewidujemy, że ta produkcja wyniesie 0,5 mld m. sześc. gazu co oznacza w stosunku do dzisiejszego wydobycia gazu w Norwegii przez PGNiG praktycznie podwojenie produkcji - podkreślił M. Woźniak.

Jak dodał, kwota transakcji wynosi 220 mln USD.

Jak napisano w czwartkowym komunikacie spółki umowa obejmuje zakup 30 proc. udziałów w koncesji PL044 od Equinor Energy AS, co jest równoznaczne z przejęciem 42,38 proc udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Operatorem złoża jest ConocoPhillips Norway AS (udział 28,26 proc.), a pozostałymi partnerami na koncesji są Total (udział 20,23 proc.) oraz Eni Norge (udział 9,13 proc.).

Wiceprezes PGNiG poinformował też, że przypadające na PGNiG udziały w zasobach wydobywalnych złoża to 52 mln tzw. baryłek ekwiwalentnych. Jak powiedział, w tym roku to najprawdopodobniej ostatnie zakupy PGNiG w Norwegii, choć spółka cały czas uczestniczy w odbywających się co pół roku tzw. rundach akwizycyjnych koncesji na tamtejsze złoża.

"Mamy czas na zbudowanie odpowiedniego portfela wydobywczego w Norwegii do końca 2022 r. i to jest dla nas obowiązujący harmonogram. Oczywiście, im szybciej tym lepiej, ale pośpiech nie jest tu najlepszym doradcą" - podkreślił M. Woźniak.

PGNiG zapowiada, że do 2022 r. roku wydobycie w Norwegii ma wynieść 2,5 mld m sześc. gazu.

Tommeliten Alpha to złoże gazowo-kondensatowe położone na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Ekofisk. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne to: 12,8 mld m sześc. gazu ziemnego, 5,9 mln m sześc. ropy naftowej (około 5 mln ton) i 0,5 mln ton NGL.

>>> Czytaj też: PKN Orlen odkryło ważne złoże. Wydobycie może potrwać nawet 15 lat